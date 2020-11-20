Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На границе с Россией задержали бывшего украинского силовика, которого 7 лет искал "Интерпол"

Пятница, 20 ноября 2020, 14:53

При попытке пересечь границу с Россией задержали бывшего начальника одного из территориальных подразделений МВД в Львовской области, который находился в международном розыске.

Источники: сообщение Офиса генерального прокурора

Детали: Ексчиновник с 2013 года находился в международном розыске по подозрению в получении более 135 тыс. грн неправомерной выгоды и злоупотреблении властью.

В феврале 2013 года ему заочно объявлено о подозрении. Впоследствии он более 7 лет скрывался на территории Израиля и Российской Федерации.

Дословно: "По данным следствия, милиционер, занимая должность начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на протяжении апреля 2011 года - июль 2012 получил от четырех человек взятки на общую сумму более 135 тыс. грн.

Вместо этого он должен был обеспечить непривлечение этих лиц, а также членов их преступной организации к уголовной ответственности и прикрывать незаконную деятельности по изготовлению и сбыту наркотического вещества - опия ацительованого".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияИнтерполРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: