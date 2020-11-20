Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На границе с Россией задержали бывшего украинского силовика, которого 7 лет искал "Интерпол"

Пятница, 20 ноября 2020, 15:53

При попытке пересечь границу с Россией задержали бывшего начальника одного из территориальных подразделений МВД в Львовской области, который находился в международном розыске.

Источники: сообщение Офиса генерального прокурора

Детали: Ексчиновник с 2013 года находился в международном розыске по подозрению в получении более 135 тыс. грн неправомерной выгоды и злоупотреблении властью.

В феврале 2013 года ему заочно объявлено о подозрении. Впоследствии он более 7 лет скрывался на территории Израиля и Российской Федерации.

Дословно: "По данным следствия, милиционер, занимая должность начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на протяжении апреля 2011 года - июль 2012 получил от четырех человек взятки на общую сумму более 135 тыс. грн.

Вместо этого он должен был обеспечить непривлечение этих лиц, а также членов их преступной организации к уголовной ответственности и прикрывать незаконную деятельности по изготовлению и сбыту наркотического вещества - опия ацительованого".

Украинская правда
Темы: полицияИнтерполРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
полиция
Мужчина бросил две гранаты в квартиру экс-жены, а третьей оторвал себе руку
Накануне выборов мэра в Ужгороде СБУ разоблачила схему подкупа избирателей
Полиция взяла под охрану избирательные комиссии на Львовщине
Последние новости
22:16
Будем требовать локдаун при 30 тысячах больных COVID в сутки – Степанов
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
Все новости...