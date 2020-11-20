На границе с Россией задержали бывшего украинского силовика, которого 7 лет искал "Интерпол"

При попытке пересечь границу с Россией задержали бывшего начальника одного из территориальных подразделений МВД в Львовской области, который находился в международном розыске.

Источники: сообщение Офиса генерального прокурора

Детали: Ексчиновник с 2013 года находился в международном розыске по подозрению в получении более 135 тыс. грн неправомерной выгоды и злоупотреблении властью.

В феврале 2013 года ему заочно объявлено о подозрении. Впоследствии он более 7 лет скрывался на территории Израиля и Российской Федерации.

Дословно: "По данным следствия, милиционер, занимая должность начальника сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков, на протяжении апреля 2011 года - июль 2012 получил от четырех человек взятки на общую сумму более 135 тыс. грн.

Вместо этого он должен был обеспечить непривлечение этих лиц, а также членов их преступной организации к уголовной ответственности и прикрывать незаконную деятельности по изготовлению и сбыту наркотического вещества - опия ацительованого".