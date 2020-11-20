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Україна і ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Білорусі

П'ятниця, 20 листопада 2020, 15:57

Сім країн в тому числі Україна приєдналися до санкцій Євросоюзу проти режиму Александра Лукашенка.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у заяві високого представника ЄС.

Лідери ЄС на саміті на початку жовтня відкрили шлях до затвердження санкцій щодо чиновників режиму Александра Лукашенка після того, як Кіпр погодився зняти своє вето.

У санкційний список внесли 40 чиновників.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія, що входять в Європейську економічну зону, і Україна приєднуються до цього рішення Ради" - йдеться у заяві.

Зазначається, що згадані країни приведуть свою національну політику у відповідність до цього рішення Ради ЄС.

"Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його" - йдеться у заяві.

Теми: БілорусьЄСУкраїнасанкції


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