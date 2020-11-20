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Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Пятница, 20 ноября 2020, 14:57
Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

 Семь стран, в том числе Украина, присоединились к санкциям Евросоюза против режима Александра Лукашенко.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

Лидеры ЕС на саммите в начале октября открыли путь к утверждению санкций в отношении чиновников режима Александра Лукашенко после того как Кипр согласился снять свое вето.

В санкционный список внесли 40 чиновников.

"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейскую экономическую зону, и Украина присоединяются к этому решению Совета", - говорится в заявлении.

Отмечается, что у стран приведут свою национальную политику в соответствие с этим решением Совета ЕС.

"Европейский Союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в заявлении. 

Темы: БеларусьЕСУкраинасанкции
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