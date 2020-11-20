За сім років винесено лише 21 вирок у "справах Майдану", це болюче питання - Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора відзначають тенденцію затягування розгляду судам матеріалів за звинуваченнями в "справах Майдану" і підкреслюють важливість винесення рішень про заочний арешт фігурантів.

Джерело: керівник департаменту з розслідування "справ Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський на пресконференції 20 листопада, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "На цей час вступили в законну силу вироки щодо 21 особи (за звинуваченням у злочинах, скоєних стосовно учасників Революції Гідності) ... Ми теж вважаємо, що за 7 років 21 вирок - це дуже мало... Тобто питання затягування судового розгляду є дуже болючим".

Деталі: За словами Донського, з початку поточного року по "справах Майдану" постраждалими визнано понад 2 тисячі осіб, 37 осіб було притягнуто до кримінальної відповідальності з яких 26 правоохоронців, троє суддів і 8 цивільних.

Відносно 27 підозрюваних було обрано запобіжний захід - утримання під вартою заочно.

Прокурор підкреслив, що рішення про заочне утримання під вартою дає підстави для міжнародного розшуку обвинуваченого. Йдеться, зокрема, про такі рішення стосовно експрезидента Віктора Януковича, колишніх глав Міноборони і СБУ, правоохоронців різних рівнів.