Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За семь лет вынесен только 21 приговор в "делах Майдана", это болезненный вопрос – Офис генпрокурора

Пятница, 20 ноября 2020, 16:21
Fixman

В Офисе генпрокурора отмечают тенденцию затягивания рассмотрения судам материалов по обвинениям в "делах Майдана" и подчёркивают важность вынесения решений о заочном аресте фигурантов.

Источник: руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса генпрокурора Алексей Донской на пресс-конференции 20 ноября, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В настоящее время вступили в законную силу приговоры в отношении 21 человека (по обвинению в преступлениях, совершенных по отношению к участникам Революции Достоинства)... Мы тоже считаем, что за 7 лет 21 приговор -это очень мало.... То есть, вопросы затягивания судебного рассмотрения является очень болезненным".

Детали: По словам Донского, с начала текущего года по "делам Майдана" пострадавшими признаны более 2 тысяч человек, 37 человек были привлечены к уголовной ответственности из которых 26 правоохранителей, трое судей и 8 гражданских.

В отношении 27 подозреваемых была избрана мера пресечения - содержание под стражей заочно.

Прокурор подчеркнул, что решение о заочном содержание под стражей даёт основания для международного розыска обвиняемого. Речь, в частности, идёт о таких решениях в отношении экс-президента Виктора Януковича, бывших глав Минобороны и СБУ, правоохранителях разных уровней.

Темы: ЕвромайдансудОфис генпрокурора


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Евромайдан
Двойной вызов Украины
"Госпереворот" во время Майдана: ГБР вызывает политиков по заявлению нардепа ОПЗЖ
Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича
Последние новости
22:16
Будем требовать локдаун при 30 тысячах больных COVID в сутки – Степанов
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!