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ЄС вдруге попередив Україну через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти

П'ятниця, 20 листопада 2020, 16:38

Європейський Союз знову застерігає українську владу відмовитися від змін у структурі Міністерства освіти України, які руйнують проведені раніше реформи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі Представництва України при ЄС на адресу віцепрем'єрки з євроінтеграції Ольги Стефанішиної, який опублікувала колишній державний експерт директорату вищої освіти у МОН України Олена Панич.

"Представництвом отримано критичний сигнал сторони ЄС, зокрема Групи підтримки України в ЄК, щодо очікуваних змін штатної структури центрального апарату Міністерства освіти і науки України. Як зазначається, SGUA відомо, що проєкт змін було погоджено Міністерством фінансів України та буде затверджено наказом МОН незабаром, попри чисельні офіційні сигнали ЄС", - йдеться у листі.

На думку ЄК, запропоновані зміни загрожують зривом реформ професійно-технічної освіти, вищої освіти, призведуть до зменшення спроможності міністерства розробляти та реалізовувати освітню політику та міжнародні проєкти, в тому числі спільні з ЄС.

"Наслідками штатних змін можуть стати зниження якості прийняття управлінських рішень, брак прозорих процедур в освіті і науці, відновлення можливостей для недоброчесності та падіння якості освіти в цілому. ЄК також зазначає, що такий розвиток загрожує зривом програми підтримки реформи державної служби, оскільки після реорганізації міністерство ймовірно не відповідатиме її критеріям", - йдеться у листі.

У листі також вказується, що вже зараз міністерство має понад 40% вакантних посад експертів та керівників експертних груп і існує реальна загроза подальшого скорочення цих фахівців.

"ЄС вважає, що ситуація з браком коштів на заробітну платню в міністерстві, що є формальною підставою для зміни штату, може бути вирішена Кабінетом міністрів України без незворотних якісних змін структури міністерства. Інші дев'ять міністерств, що також є учасниками програми реформи державного управління, наразі не розглядають питання скорочення штату. Група підтримки спільно з Представництвом ЄС в Україні розглядають можливі шляхи реагування на очікуване незабаром рішення", - зазначається в листі.

Панич у своєму дописі повідомила, що нова структура МОН передбачає скорочення кількості директоратів – з шести до чотирьох (у тому числі об’єднання директоратів вищої та професійної освіти). Заплановане скорочення посад державних експертів з 93 до 50, тобто майже на 50%. Водночас кількість посад головних спеціалістів (разом із керівниками підрозділів, де вони працюють) планується збільшити з 80 до 111 посад.

Наприкінці жовтня "Європейська правда" повідомляла, що виконувач обов’язків міністра освіти та науки Сергій Шкарлет отримав офіційне попередження представництва Євросоюзу в Україні про небезпеку змін у міністерстві.

Запропоновані Шкарлетом зміни порушують не лише зобов’язання України у рамках вже проведеної реформи, але також умови надання зарезервованої для України макрофінансової допомоги ЄС, тому проєкт рішення МОН був відхилений урядовими структурами як такий що суперечить міжнародним зобов’язанням України; також про цю ініціативу стало відомо західним донорам.

Шкарлет відреагував на інформацію ЄвроПравди, заявивши, що процитовані уривки із листа представництва Євросоюзу були вирвані з контексту

Теми: ЄСосвітаМіносвітиреформиУкраїна


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