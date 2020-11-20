ЕС во второй раз предупредил Украину из-за попыток разрушить реформы в Минобразования

Европейский Союз вновь предостерегает украинскую власть от отказа от изменений в структуре Министерства образования Украины, которые разрушают проведенные ранее реформы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме представительства Украины при ЕС в адрес вице-премьера по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, которое опубликовала бывший государственный эксперт директората высшего образования в МОН Украины Елена Панич.

"Представительством получен критический сигнал со стороны ЕС, в частности Группы поддержки Украины в ЕК, относительно ожидаемых изменений штатной структуры центрального аппарата Министерства образования и науки Украины. Как отмечается, SGUA известно, что проект изменений был согласован Министерством финансов Украины и будет утвержден приказом МОН вскоре, несмотря на многочисленные официальные сигналы ЕС", - говорится в письме.

По мнению ЕК, предлагаемые изменения угрожают срывом реформ профессионально-технического образования, высшего образования, приведут к уменьшению способности министерства разрабатывать и реализовывать образовательную политику и международные проекты, в том числе совместные с ЕС.

"Последствиями штатных изменений могут стать снижение качества принятия управленческих решений, отсутствие прозрачных процедур в образовании и науке, восстановление возможностей для недоброчесности и падение качества образования в целом. ЕК также отмечает, что такое развитие грозит срывом программы поддержки реформы государственной службы, поскольку после реорганизации министерство вероятно не будет соответствовать ее критериям", - говорится в письме.

В письме также указывается, что уже сейчас министерство имеет более 40% вакантных должностей экспертов и руководителей экспертных групп и существует реальная угроза дальнейшего сокращения этих специалистов.

"ЕС считает, что ситуация с нехваткой средств на заработную плату в министерстве, что является формальным основанием для изменения штата, может быть решена Кабинетом министров Украины без необратимых качественных изменений структуры министерства. Остальные девять министерств, которые также являются участниками программы реформы государственного управления, пока не рассматривают вопрос сокращения штата. Группа поддержки совместно с представительством ЕС в Украине рассматривают возможные пути реагирования на ожидаемое вскоре решение", - отмечается в письме.

Панич в своей заметке сообщила, что новая структура МОН предусматривает сокращение количества директоратов - с шести до четырех (в том числе объединение директоратов высшего и профессионального образования). Запланировано сокращение должностей государственных экспертов с 93 до 50, то есть почти на 50%. В то же время количество должностей главных специалистов (вместе с руководителями подразделений, где они работают) планируется увеличить с 80 до 111 должностей.

В конце октября "Европейская правда" сообщала, что исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве.

Предложенные Шкарлетом изменения нарушают не только обязательства Украины в рамках уже проводимой реформы, но также условия предоставления зарезервированной для Украины макрофинансовой помощи ЕС, поэтому проект решения МОН был отклонен правительственными структурами как противоречащий международным обязательствам Украины; также об этой инициативе стало известно западным донорам.

Шкарлет отреагировал на информацию ЕвроПравды, заявив, что процитированные отрывки из письма представительства Евросоюза были вырваны из контекста.