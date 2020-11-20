Шмигаль закликав церковників об’єднатися в боротьбі з COVID-19 перед святами

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликав представників різних церков і релігійних організацій об’єднати зусилля в боротьбі з COVID-19 у період зимових свят.

Джерело: пресслужба Кабміну

Пряма мова Шмигаля: "Зараз ми наближаємося до важливих зимових релігійних свят: Різдва Христового, Хануки, Святого Миколая, Водохреща тощо. У період святкування можуть виникати великі скупчення людей. Тому нам потрібно вжити спільних заходів, щоб мінімізувати кількість захворювань".

Деталі: 20 листопада прем’єр провів зустріч із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій.

Головний санлікар країни Віктор Ляшко на зустрічі відзначив, що карантин "вихідного дня" має знизити відсоток інфікування і змінити темпи приросту захворювання, що дозволить "змоделювати захід у зимові свята та підхід до стримування поширення хвороби".

Ляшко додав, що у МОЗ готові знову розглянути норму щодо обмежень кількості людей у храмах на квадратний метр площі будівлі.

Шмигаль також зазначив, що уряд розробляє механізми підтримки релігійних організацій та готовий спільно опрацювати пропозиції.