Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Шмыгаль призвал церковников объединиться в борьбе с COVID-19 перед праздниками

Пятница, 20 ноября 2020, 17:03

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал представителей различных церквей и религиозных организаций объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников.

Источник: пресс-служба Кабмина

Прямая речь Шмыгаля: "Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещение и пр. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний".

Детали: 20 ноября премьер провел встречу с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

Главный санврач страны Виктор Ляшко на встрече отметил, что карантин "выходного дня" должен снизить процент инфицирования и изменить темпы прироста заболевания, что позволит "смоделировать заход в зимние праздники и подход к сдерживанию распространения болезни".

Ляшко добавил, что в Минздраве готовы вновь рассмотреть норму об ограничении количества людей в храмах на квадратный метр площади здания.

Шмыгаль также отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готов совместно проработать предложения.

Украинская правда
Темы: церковьрелигиякоронавирусКабинет министровCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
церковь
"Вырваны из контекста": Ватикан объяснил слова Папы Римского об однополых гражданских союзах
Теракт в Ницце: задержали предполагаемого сообщника нападавшего
Нападение возле церкви в Ницце: трое погибших, несколько раненых, подозревают теракт
Последние новости
22:16
Будем требовать локдаун при 30 тысячах больных COVID в сутки – Степанов
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
Все новости...