Шмыгаль призвал церковников объединиться в борьбе с COVID-19 перед праздниками

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал представителей различных церквей и религиозных организаций объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников.

Источник: пресс-служба Кабмина

Прямая речь Шмыгаля: "Сейчас мы приближаемся к важным зимним религиозным праздникам: Рождества Христова, Хануки, Святого Николая, Крещение и пр. В период празднования могут возникать большие скопления людей. Поэтому нам нужно принять совместные меры, чтобы минимизировать количество заболеваний".

Детали: 20 ноября премьер провел встречу с Всеукраинским советом церквей и религиозных организаций.

Главный санврач страны Виктор Ляшко на встрече отметил, что карантин "выходного дня" должен снизить процент инфицирования и изменить темпы прироста заболевания, что позволит "смоделировать заход в зимние праздники и подход к сдерживанию распространения болезни".

Ляшко добавил, что в Минздраве готовы вновь рассмотреть норму об ограничении количества людей в храмах на квадратный метр площади здания.

Шмыгаль также отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готов совместно проработать предложения.