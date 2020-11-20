Ватикан просить Instagram розслідувати, як "лайк" Папи Римського опинився на фото моделі

Ватикан попросив Instagram розслідувати, як "лайк", приписаний офіційному акаунту Папи Римського Франциска, опинився на фотографії бразильської моделі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Лайк" виявив на початку цього тижня один з 2,4 мільйона людей, які стежать за моделлю Наталією Гаріботто в Instagram.

Офіційна сторінка Папи Римського в Instagram вподобала фото бразильської моделі, яка була вбрана у шкільну форму з частково оголеними сідницями.

Незрозуміло, коли акаунт "вподобав" фото Гаріботто. ЗМІ вперше почали повідомляти про це минулої п'ятниці, перш ніж сторінка Папи скасувала "лайк" під фото.

Представник Ватикану заявив, що Instagram розглядає це питання. Ватиканське джерело заявило, що, згідно з ранніми свідченнями, "лайк" був поставлений не з Ватикану і поки незрозуміло, чи було зламано акаунт.

Всіма акаунтами Папи в соціальних мережах керує бюро зв’язку. У нього 7,4 мільйона підписників в Instagram.

Сама Гаріботто так прокоментувала інцидент. "Принаймні я потраплю в рай", - написала вона в Twitter.