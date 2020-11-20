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Ватикан просит Instagram расследовать, как "лайк" Папы Римского оказался на фото модели

Пятница, 20 ноября 2020, 17:02

Ватикан попросил Instagram расследовать, как "лайк", приписанный официальному аккаунту Папы Римского Франциска, оказался на фотографии бразильской модели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Лайк" обнаружил в начале этой недели один из 2,4 млн людей, которые следят за моделью Наталией Гариботто в Instagram.

 

Официальная страница Папы Римского в Instagram поставила "лайк" фото бразильской модели, которая была одета в школьную форму с частично обнаженными ягодицами.

Непонятно, когда аккаунт "лайкнул" фото Гариботто. СМИ впервые начали сообщать об этом в прошлую пятницу, прежде чем страница Папы отменила "лайк" под фото.

Представитель Ватикана заявил, что Instagram рассматривает этот вопрос. Ватиканский источник заявил, что, согласно ранним сведениям, "лайк" был поставлен не из Ватикана и пока непонятно, был ли взломан аккаунт.

Всеми аккаунтами Папы в социальных сетях руководит бюро связи. У него 7,4 млн подписчиков в Instagram.

Сама Гариботто так прокомментировала инцидент. "По крайней мере, я попаду в рай", - написала она в Twitter.

Темы: соцсетиВатикан
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