У Зеленского хотят возобновить Совет регионов

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко считает необходимым возобновить работу Совета регионов, к которой будут привлекать председателей областных государственных администраций и мэров городов.

Источник: Тимошенко в интервью "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Тимошенко: "Я за то, чтобы восстановить в ближайшее время Совет регионов, конечно, на основе губернаторов, но и с привлечением мэров крупных городов, и малых частности. Потому что в 2021 году денег в регионы пойдет еще больше из-за децентрализации. В них в руках будет ресурс и они должны понимать, как им распоряжаться, и двигаться всем вместе на какие-то крупные национальные проекты, объявленные и президентом Зеленским, и Кабмином".

Детали: Тимошенко отметил, что у регионов есть свои потребности и общая политика государства, которое продвигает власть, например, проект "Большая стройка". Он подчеркивает, что цель создания Совета - "прислушиваться и понимать специфику каждого региона", потому что мэру "что-то лучше видно на месте, чем нам здесь".

Справка: Совет регионов создал экс-президент Виктор Янукович в апреле 2010 года "с целью обеспечения взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления".

В сентябре 2014 года пятый президент Петр Порошенко отменил его, а в апреле 2015 создал Совет регионального развития "с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления в вопросах выработки оптимальной модели развития местного самоуправления".

Этот совет отменил его преемник, действующий президент Владимир Зеленский, в декабре 2019 года. В том же месяце он создал Совет развития общин и территорий "с целью содействия налаживанию эффективного взаимодействия государственных органов с органами местного самоуправления".