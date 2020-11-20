У Тбілісі затримали чоловіка, який захопив заручників в офісі мікрофінансової організації

Всі громадяни, утримувані в якості заручників в мікрофінансовій організації в Тбілісі, звільнені, а нападник затриманий.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Раніше чоловік висунув свої вимоги за допомогою соціальної мережі: "Мої вимоги, щоб зібралися всі парламентарі, ті, хто були до виборів, хто бере участь у виборах, і прийняли три закони".

Його вимоги були такі: скасування азартних ігор, в тому числі, і онлайн-ігор, зниження банками процентної ставки по кредиту до 7%, зниження цін на медикаменти.

В результаті переговорів поетапно вдалося звільнити всіх дев'ятьох заручників. Ніхто з них не постраждав.

На місці події залишаються поліцейські, а також бригади швидкої медичної допомоги. Проїжджа частина перекрита.

У зв'язку з подією МВС почало слідство за статтями 236 і 179 КК Грузії, що має на увазі незаконне придбання-зберігання вогнепальної зброї і розбій.