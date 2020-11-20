В Тбилиси задержали мужчину, захватившего заложников в офисе микрофинансовой организации

Все граждане, удерживаемые в качестве заложников в микрофинансовой организации в Тбилиси, освобождены, а нападавший задержан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Ранее мужчина выдвинул свои требования с помощью социальной сети: "Мои требования, чтобы собрались все парламентарии, те, кто были до выборов, кто участвует в выборах, и приняли три закона".

Его требования были такие: отмена азартных игр, в том числе, и онлайн-игр, снижение банками процентной ставки по кредиту до 7%, снижение цен на медикаменты.

В результате переговоров поэтапно удалось освободить всех девятерых заложников. Никто из них не пострадал.

На месте происшествия остаются полицейские, а также бригады скорой медицинской помощи. Проезжая часть перекрыта.

В связи с произошедшим МВД начало следствие по статьям 236 и 179 УК Грузии, что подразумевает незаконное приобретение-хранение огнестрельного оружия и разбой.