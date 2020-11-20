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У Нідерландах допитали хакера, який вгадав пароль Трампа у Twitter

П'ятниця, 20 листопада 2020, 21:46

Поліція Нідерландів допитала дослідника кібербезпеки, який заявив, що він успішно увійшов до облікового запису президента США в Twitter, вгадавши його пароль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Минулого місяця відомий кібердослідник Віктор Геверс заявив, що отримав доступ до акаунту Трампа в Twitter з паролем "MAGA2020!".

Білий дім заперечував, що це сталося, а Twitter заявив, що у нього немає доказів зламу.

Але тепер Геверс надав додаткову інформацію, яка підтверджує його заяву. В ході поліцейського допиту він вперше показав, що у нього є значно більше доказів "зламу", ніж він раніше опублікував.

Він не розкрив, яку саме інформацію має у своєму розпорядженні.

Представник прокуратури Нідерландів підтвердив проведення розслідування: "В даний час ми розслідуємо, чи не відбулося щось кримінальне".

Він додав, що їхнє розслідування є "незалежним голландським розслідуванням" і не грунтувалося на запиті США про правову допомогу.

Поліція повідомила, що Геверс був допитаний в якості свідка групою за злочинами у сфері високих технологій і ще не є підозрюваним.

Поліція повинна спочатку довести, що злам стався. Якщо прокуратура вважатиме дії Геверса незаконними й такими, що виходять за рамки дослідження кібербезпеки, йому може загрожувати до чотирьох років в'язниці.

Геверс повідомив журналістам про свій злам 22 жовтня. Він сказав, що 16 жовтня проводив перевірку акаунтів у Twitter високопоставлених кандидатів на виборах в США, коли вгадав пароль президента Трампа.

Він не публікував ніяких твітів і не міняв ніяких налаштувань, але сказав, що зробив скріншоти деяких частин президентського акаунта.

За його словами, він витратив кілька днів, намагаючись зв'язатися з представниками кампанії Трампа, щоб попередити їх про недостатні заходи безпеки, такі як двофакторна аутентифікація, перш ніж йти в пресу.



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