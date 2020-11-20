Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter

Пятница, 20 ноября 2020, 21:46

Полиция Нидерландов допросила исследователя кибербезопасности, заявившего, что он успешно вошел в учетную запись президента США в Twitter, угадав его пароль.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

В прошлом месяце известный кибер-исследователь Виктор Геверс заявил, что получил доступ к аккаунту Трампа в Twitter с паролем "MAGA2020!".

Белый дом отрицал, что это произошло, а Twitter заявил, что у него нет доказательств взлома.

Но теперь Геверс предоставил дополнительную информацию, подтверждающую его утверждения. В ходе полицейского допроса он впервые показал, что у него есть значительно больше доказательств "взлома", чем он ранее опубликовал.

Он не раскрыл, какой именно информацией он располагает.

Представитель прокуратуры Нидерландов подтвердил проведение расследования: "В настоящее время мы расследуем, не произошло ли что-то криминальное".

Он добавил, что их расследование является "независимым голландским расследованием" и не основывалось на запросе США о правовой помощи.

Полиция сообщила, что Геверс был допрошен в качестве свидетеля группой по преступлениям в сфере высоких технологий и еще не является подозреваемым.

Полиция должна сначала доказать, что взлом произошел. Если прокуратура сочтет действия Геверса незаконными и выходящими за рамки исследования кибербезопасности, ему может грозить до четырех лет тюрьмы.

Геверс сообщил журналистам о своем взломе 22 октября. Он сказал, что 16 октября проводил проверку аккаунтов в Twitter высокопоставленных кандидатов на выборах в США, когда угадал пароль президента Трампа.

Он не публиковал никаких твитов и не менял никаких настроек, но сказал, что сделал скриншоты некоторых частей президентского аккаунта.

По его словам, он потратил несколько дней, пытаясь связаться с представителями кампании Трампа, чтобы предупредить их о недостаточных мерах безопасности, таких как двухфакторная аутентификация, прежде чем идти в прессу.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний

Правительство уволило руководительницу Министерства энергетики

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС в отношении Беларуси

Украина внесла 44 страны в "красный список" распространения COVID-19

Сентябрьская смертность в Украине выросла на более чем 15%

Нет международного розыска: Суд объяснил, почему отменил арест Януковича

Все новости...
Последние новости
22:16
Будем требовать локдаун при 30 тысячах больных COVID в сутки – Степанов
22:00
Буславец остается замминистра энергетики
21:46
В Нидерландах допросили хакера, который угадал пароль Трампа в Twitter
21:31
Новости 20 ноября: увольнение Буславец, антирекорд заболеваний
21:18
В "карантин выходного дня" объем операций через терминалы упал вполовину
21:01
Тимошенко: В некоторых регионах у нас проблемы с поиском новых глав ОГА
20:40
НБУ определил официальный курс гривни на следующую неделю
20:26
видеоДепутаты пытались заехать на автомобиле в подъезд многоэтажки на Львовщине
20:12
Нацбанк предоставил банкам рефинансирование на 600 миллионов
20:01
фотоСекретную видеоконференцию министров обороны ЕС прервал журналист, подобравший код доступа
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!