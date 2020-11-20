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У Франції магазини відклали "чорну п'ятницю" на тиждень

П'ятниця, 20 листопада 2020, 21:55

Великі французькі рітейлери і магазини онлайн-комерції домовилися відкласти акції розпродажу в "чорну п'ятницю", заплановані на 27 листопада, на один тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien.

"Ця одностайна угода про перенесення терміну до 4 грудня була укладена, щоб дозволити швидке повторне відкриття магазинів в умовах максимальної безпеки для здоров'я", - йдеться в спільній заяві компаній і Міністерства економіки Франції.

Однак, відстрочка діятиме тільки "за умови відновлення роботи магазинів на той час", тобто, з 4 грудня.

"Ми на правильному шляху, щоб розглянути можливість повторного відкриття приблизно 1 грудня", - заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс в п'ятницю вдень.

Уряд розробляє новий протокол, який може дозволити відкрити магазини. Зокрема, пропонується збільшити площу на одну людину до 8 квадратних метрів, проте, наприклад мати з дитиною може вважатися одним відвідувачем.

Підрахунок клієнтів також стане обов'язковим для площ понад 400 квадратних метрів. Натомість магазини отримають право працювати у неділю і в продовжений час, можливо, до кінця січня.

Раніше міністр охорони здоров’я Франції заявив, що країна пройшла пік другої хвилі і взяла епідемію під контроль, але закликав поки не послаблювати пильність.

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