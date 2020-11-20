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Во Франции магазины отложили "черную пятницу" на неделю

Пятница, 20 ноября 2020, 21:55

Крупные французские ритейлеры и магазины онлайн-коммерции договорились отложить акционные распродажи в "черную пятницу", запланированную на 27 ноября, на одну неделю.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

"Это единодушное соглашение о переносе срока до 4 декабря было заключено, чтобы позволить скорое повторное открытие магазинов в условиях максимальной безопасности для здоровья", - говорится в совместном заявлении компаний и Министерства экономики Франции.

Однако, отсрочка будет действовать только "при условии возобновления работы магазинов к тому времени", то есть, с 4 декабря.

 "Мы на правильном пути, чтобы рассмотреть возможность повторного открытия примерно 1 декабря", - заявил премьер-министр Жан Кастекс в пятницу днем.

Правительство разрабатывает новый протокол, который может позволить открыть магазины. В частности, предлагается увеличить площадь на одного человека до 8 квадратных метров, однако, например мать с ребенком может считаться одним посетителем.

Подсчет клиентов также станет обязательным для площадей более 400 м2. Взамен магазины получат право работать по воскресеньям и в продленное время, возможно, до конца января.

Ранее министр здравоохранения Франции заявил, что страна прошла пик второй волны и взяла эпидемию под контроль, но призвал пока не ослаблять бдительность.

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