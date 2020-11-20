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Під Львовом стався вибух у COVID-лікарні, людей евакуювали – Садовий

П'ятниця, 20 листопада 2020, 22:54
Під Львовом стався вибух у COVID-лікарні, людей евакуювали – Садовий
фото: Андрій Садовий

У містечку Винники біля Львова евакуювали COVID-хворих людей з лікарні, в якій стався вибух при заправці киснем.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий в ефірі "Свобода слова" Савіка Шустера та в Facebook

Пряма мова Садового: "В цю секунду у нас виникла нештатна ситуація – біля Львова є містечко Винники, і там в госпіталі проблема з киснем, і нам треба терміново звідти забирати 50 хворих, які знаходяться в важкому стані".

Деталі: Пізніше Садовий оприлюднив інформацію в соцмережі та пояснив, що йдеться про обласний військовий госпіталь. Вибух, за попередньою інформацією, стався на заправці з подачі кисню.

Наразі в лікарні немає можливості постачати кисень, але є 60 киснезалежних хворих. Їх потрібно терміново евакуювати до інших медзакладів.

Садовий розповідає, що 30 людей прийме до себе Лікарня швидкої допомоги, 5 з них в реанімації, а ще 12 людей везуть у 8-му лікарню.

Upd. Близько 00:30 21 листопада Садовий повідомив, що подачу кисню у госпіталі відновили.

Усі, кого евакуювали до Лікарні швидкої допомоги, завершать лікування вже там.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЛьвівСадовийкоронавірус
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