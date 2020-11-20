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Под Львовом произошел взрыв в COVID-больнице, людей эвакуировали – Садовый

Пятница, 20 ноября 2020, 22:54
Под Львовом произошел взрыв в COVID-больнице, людей эвакуировали – Садовый
фото: Андрей Садовый

В городе Винники возле Львова эвакуировали COVID-больных людей из больницы, в которой произошел взрыв при заправке кислородом.

Источник: мэр Львова Андрей Садовый в эфире "Свобода слова" Савика Шустера и в Facebook

Прямая речь Садового: "В эту секунду у нас возникла нештатная ситуация - возле Львова есть городок Винники, и там в госпитале проблема с кислородом, и нам надо срочно оттуда забирать 50 больных, находящихся в сложном состоянии".

Детали: Позже Садовый обнародовал информацию в соцсетях и объяснил, что речь идет о военном госпитале. Взрыв, по предварительной информации, произошел на заправке для подачи кислорода.

Сейчас в больнице нет возможности поставлять кислород, но есть 60 кислородозависимых больных. Их нужно срочно эвакуировать в другие медучреждения.

Садовый рассказывает, что 30 человек примет к себе Больница скорой помощи, 5 из них в реанимации, а еще 12 человек везут в 8-ю больницу.

Upd. Около 00:30 21 ноября Садовый сообщил, что подачу кислорода в госпитале восстановили.

Все, кого эвакуировали в Больницу скорой помощи, завершат лечение уже там.

Роман Петренко, УП

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Темы: ЛьвовСадовыйкоронавирус
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