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Twitter передасть акаунт президента США Байдену, незалежно від думки Трампа

Субота, 21 листопада 2020, 08:20

Twitter збирається передати офіційний акаунт президента США @POTUS обраному президенту Джо Байдену в день інавгурації, навіть якщо чинний президент Дональд Трамп відмовиться йому поступитися.

Джерело: представник Twitter у коментарі The New York Post

Пряма мова: "Twitter активно готується підтримати перехід інституційних акаунтів Білого дому 20 січня 2021 року".

"Як і під час зміни президента в 2017 році, цей процес буде здійснюється в тісній співпраці з Національним управлінням архівів і документації".

Деталі: Інші урядові акаунти, такі як @VP, @FLOTUS, @whitehouse, також будуть передані адміністрації Байдена.

Існуючі твіти адміністрації Трампа будуть заархівовані NARA.

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