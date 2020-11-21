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Twitter передаст аккаунт президента США Байдену, независимо от мнения Трампа

Суббота, 21 ноября 2020, 08:20

Twitter собирается передать официальный аккаунт президента США @POTUS избранному президенту Джо Байдену в день инаугурации, даже если действующий президент Дональд Трамп откажется ему уступить.

Источник: представитель Twitter в комментарии The New York Post

Прямая речь: "Twitter активно готовится поддержать переход институциональных аккаунтов Белого дома 20 января 2021 года".

"Как и во время смены президента в 2017 году, этот процесс будет осуществляется в тесном сотрудничестве с Национальным управлением архивов и документации".

Детали: Другие правительственные аккаунты, такие как @VP, @FLOTUS, @whitehouse, также будут переданы администрации Байдена.

Существующие твиты администрации Трампа будут заархивированы NARA.

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