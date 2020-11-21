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Путін продовжив контрсанкції щодо Заходу до кінця наступного року

Субота, 21 листопада 2020, 11:48

Президент РФ Володимир Путін продовжив на 2021 рік дію російського продовольчого ембарго щодо поставок продукції з країн, які ввели або підтримали санкції проти Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Продовольче ембарго було введено указом президента від 6 серпня 2014 року проти країн, які оголосили або підтримали санкції проти РФ. Спочатку воно діяло відносно продукції з США, ЄС, Австралії, Норвегії та Канади. З 13 серпня 2015 року в список були включені Албанія, Чорногорія, Ісландія, Ліхтенштейн, з 1 січня 2016 року - Україна.

Спочатку заборона була введена на один рік, але потім неодноразово продовжувалась. Спочатку під заборону потрапили м'ясо і м'ясна продукція, молоко і молочна продукція, риба і рибна продукція, овочі і фрукти. З жовтня 2017 року було заборонено ввозити живих свиней, за винятком чистопородних племінних тварин, а також субпродукти і жир тварин, тваринне масло.

З 6 серпня 2015 року, відповідно до указу президента РФ "Про окремі спеціальні економічні заходи, що застосовуються з метою забезпечення безпеки РФ" (підписаний 29 липня 2015 року), продукція з "санкційних" країн підлягає знищенню.

Крім того, вводиться порядок, відповідно до якого транзит продукції з санкційних країн можливий тільки при використанні пломб ГЛОНАСС і облікових талонів у водіїв.

Теми: Путінсанкціїторгівля


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