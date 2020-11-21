Путин продлил контрсанкции против Запада до конца следующего года

Президент РФ Владимир Путин продлил на 2021 год действие российского продовольственного эмбарго в отношении поставок продукции из стран, которые ввели или поддержали санкции против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Продовольственное эмбарго было введено указом президента от 6 августа 2014 года против стран, которые объявили или поддержали санкции против РФ. Изначально оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список были включены Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Сначала запрет был введен на один год, но затем неоднократно продлевалось. Сначала под запрет попали мясо и мясная продукция, молоко и молочная продукция, рыба и рыбная продукция, овощи и фрукты. С октября 2017 года было запрещено ввозить живых свиней, за исключением чистопородных племенных животных, а также субпродукты и жир животных, животное масло.

С 6 августа 2015 года, согласно указа президента РФ "Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности РФ" (подписан 29 июля 2015 года), продукция с "санкционных" стран подлежит уничтожению.

Кроме того, вводится порядок, в соответствии с которым транзит продукции из санкционных стран возможен только при использовании пломб ГЛОНАСС и учетных талонов у водителей.