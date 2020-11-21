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Зеленський оголосив флешмоб про Україну, зустрінеться з переможцями

Субота, 21 листопада 2020, 11:07
Зеленський оголосив флешмоб про Україну, зустрінеться з переможцями
фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський закликає молодь взяти участь у всеукраїнському флешмобі Ukraine NOW та розповісти про любов до України.

Джерело: Офіс президента

Дослівно Зеленський: "Переглянув відео про нашу сучасну Україну, про молоді покоління свободи, народжені в незалежній країні. Вільні, красиві, сильні! Це та Україна, у яку я вірю. А погляньмо, в яку Україну вірить наша молодь".

"З десятьма переможцями побачимося на День Незалежності, у 30-ту річницю України".

Деталі: У флешмобі Ukraine NOW можуть взяти участь усі охочі громадяни України віком до 30 років включно.

Правила участі:

– записати ролик тривалістю до однієї хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що означає саме для тебе бути українцем і як ти змінюєш життя країни на краще;

– розмістити відео на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook чи Instagram або надіслати на адресу: ukrainenow.videos@gmail.com;

– у дописі тегнути сторінку @UkraineNOW;

– поставити хештег #IamUkraineNow;

 – поставити "лайк" допису про конкурс та підписатися на сторінку @UkraineNOW.

Надіслати відеоролики для участі в конкурсі можна до 1 березня 2021 року. За результатами конкурсу журі обере 10 переможців. Вони отримають можливість зустрітися та "поспілкуватися на найважливіші теми" з президентом у день 30-ї річниці незалежності України.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийУкраїна
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