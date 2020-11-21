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Зеленский объявил флешмоб об Украине, встретится с победителями

Суббота, 21 ноября 2020, 12:07
фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский призывает молодежь принять участие во всеукраинском флешмобе Ukraine NOW и рассказать о любви к Украине.

Источник: Офис президента

Дословно Зеленский: "Пересмотрел видео о нашей современной Украине, о молодых поколениях свободы, рожденных в независимой стране. Свободные, красивые, сильные! Это та Украина, в которую я верю. А посмотрим, в какую Украину верит наша молодежь".

"С десятью победителями увидимся на День Независимости, в 30-ю годовщину Украины".

Детали: Во флешмобе Ukraine NOW могут принять участие все желающие граждане Украины в возрасте до 30 лет включительно.

Правила участия:

- записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что значит именно для тебя быть украинцем и как ты меняешь жизнь страны к лучшему;

- разместить видео на своей странице в социальной сети Facebook или Instagram или отправить по адресу: ukrainenow.videos@gmail.com;

- в посте тегнуть страницу @UkraineNOW;

- поставить хэштег #IamUkraineNow;

- поставить "лайк" сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.

Отправить видеоролики для участия в конкурсе можно до 1 марта 2021 года. По результатам конкурса жюри выберет 10 победителей. Они получат возможность встретиться и "пообщаться на важные темы" с президентом в день 30-ю годовщину независимости Украины.

Темы: ЗеленскийУкраина


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