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У Грузії на тлі нового коронавірусного рекорду проходить другий тур виборів

Субота, 21 листопада 2020, 11:40
У Грузії на тлі нового коронавірусного рекорду проходить другий тур виборів

У 17 одномандатних округах по Грузії сьогодні, 21 листопада, проходить другий тур парламентських виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

У ЦВК Грузії заявляють, що вони подбали про те, щоб не допустити поширення інфекції під час голосування і вжили запобіжних заходів. Виборці з'являються на дільницях у масках. Члени виборчих комісій, спостерігачі та представники ЗМІ проходять термоскрінінг перед входом на дільницю. При цьому на них повинні бути надягнуті рукавички, маски і щити.

Поміж тим у Грузії в суботу повідомили про 3824 нові випадки коронавірусу за минулу добу, що стало максимумом з початку пандемії. Загальне число заражень вже перевищило 100 тисяч.

Від першого туру другий буде відрізнятися тим, що за процесом не стежитимуть представники опозиційних партій. На знак протесту опозиція зняла своїх спостерігачів і відкликала членів комісій.

Правляча "Грузинська мрія" - єдиний виборчий суб'єкт, який бере участь у другому турі. Всі опозиційні партії зняли своїх кандидатів. Вони не визнають легітимність першого туру парламентських виборів, що проходили 31 жовтня, заявляючи, що результати були сфальсифіковані. Опоненти влади закликали своїх прихильників до "повного ігнорування" голосування.

Незважаючи на рішення опозиції, у виборчих бюлетенях все-таки будуть зафіксовані всі кандидати, які пройшли до другого туру – по двоє в кожному окрузі, які показали кращі результати в першому турі, але не змогли набрати більше 50%.

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Теми: Грузіявиборикоронавірус
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