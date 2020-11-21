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В Грузии на фоне нового коронарекорда проходит второй тур выборов

Суббота, 21 ноября 2020, 12:40

В 17 одномандатных округах по Грузии 21 ноября проходит второй тур парламентских выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

В ЦИК Грузии заявляют, что они позаботились о том, чтобы не допустить распространения инфекции во время голосования и приняли меры предосторожности. Избиратели появляются на участках в масках. Члены избирательных комиссий, наблюдатели и представители СМИ проходят термоскрінінг перед входом на участок. При этом на них должны быть надеты перчатки, маски и щиты.

Между тем в Грузии в субботу сообщили о 3824 новые случаи коронавирус за прошедшие сутки, что стало максимумом с начала пандемии. Общее число заражений уже превысило 100 тысяч.

От первого тура второй будет отличаться тем, что за процессом не будут следить представители оппозиционных партий. В знак протеста оппозиция сняла своих наблюдателей и отозвала членов комиссий.

Правящая "Грузинская мечта" - единственный избирательный субъект, участвующий во втором туре. Все оппозиционные партии сняли своих кандидатов. Они не признают легитимность первого тура парламентских выборов, которые проходили 31 октября, заявляя, что результаты были сфальсифицированы. Оппоненты власти призвали своих сторонников к "полному игнорированию" голосования.

Несмотря на решение оппозиции, в избирательных бюллетенях все-таки будут зафиксированы все кандидаты, которые прошли до второго тура – по два в каждом округе, которые показали лучшие результаты в первом туре, но не смогли набрать более 50%.

Темы: Грузиявиборыкоронавирус


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