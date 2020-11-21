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В Естонії звільнили міністра освіти, яка возила дітей на службовому авто

Субота, 21 листопада 2020, 13:45

У суботу президентка Естонії Керсті Кальюлайд звільнила з посади міністра освіти і науки Майліс Репс.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Вчора ввечері (20 листопада - ред.) прем'єр-міністр Юрі Ратас надіслав мені прохання міністра освіти і науки Майліс Репс про відставку, і я підписала указ, який звільняє її з посади", - повідомила президентка.

Про своє рішення піти у відставку Майліс Репс сповістила громадськість ввечері 20 листопада. Воно пов'язане з публікацією статті в газеті Õhtuleht, в якому йдеться про те, що міністр використовувала службовий автомобіль в особистих цілях.

Майліс Репс у зв'язку з цим довелося виправдовуватися перед громадськістю та ЗМІ, чому шофер відомства регулярно розвозить шістьох її дітей по школах і гуртках за інтересами.

Репс працювала міністром освіти з 2016 року. Вона також займала цю посаду в період з 2002 по 2003 рік і з 2005 по 2007 рік.

Після відходу з посади міністра Репс продовжить роботу в якості депутата парламенту.

Теми: Естонія


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