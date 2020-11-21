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В Эстонии уволили министра образования, возившую детей на служебном авто

Суббота, 21 ноября 2020, 13:45

В субботу президент Эстонии Керсти Кальюлайд уволила с должности министра образования и науки Майлис Репс.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Вчера вечером (20 ноября - ред.) премьер-министр Юри Ратас прислал мне просьбу министра образования и науки Майлис Репс об отставке, и я подписала указ, который освобождает ее от должности", - сообщила президент.

О своем решении уйти в отставку Майлис Репс известила общественность вечером 20 ноября. Оно связано с публикацией статьи в газете Õhtuleht, в которой говорится о том, что министр использовала служебный автомобиль в личных целях.

Майлис Репс в связи с этим пришлось оправдываться перед общественностью и СМИ, почему шофер ведомства регулярно развозит шестерых ее детей по школам и кружкам по интересам.

Репс работала министром образования с 2016 года. Она также занимала эту должность в период с 2002 по 2003 год и с 2005 по 2007 год.

После ухода с должности министра Репс продолжит работу в качестве депутата парламента.

Темы: Эстония


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