Польща наступного тижня відкриє ТРЦ, але думає над обмеженням поїздок

Торгові центри знову відкриються в Польщі через тиждень, щоб стимулювати роздрібних торговців напередодні Різдва.

Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Уряд закрив розважальні заклади та деякі магазини з 7 листопада після сплеску випадків захворювання COVID-19, але з тих пір кількість нових випадків стабілізувалася, що дозволило дещо послабити обмеження.

"Є одна умова ... дисципліна кожного магазину, торгового центру, меблевого магазину. Якщо ні, то ці магазини будуть закриті", - заявив Моравецький.

"Ці рішення можуть врятувати сотні тисяч робочих місць, ось чому ми їх приймаємо", - сказав він.

Однак Моравецький закликав поляків проводити Різдво тільки з найближчими родичами в своїх сім'ях і не подорожувати, заявивши, що уряд працює над обмеженнями для обмеження пересування.

"Скорочення контактів має основоположне значення для подальшого розвитку пандемії. Ми працюємо над юридичними варіантами обмеження пересування", - сказав він.

Прем'єр також сказав, що школи будуть закриті до Різдва.