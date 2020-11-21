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Польша на следующей неделе откроет ТРЦ, но думает над ограничением поездок

Суббота, 21 ноября 2020, 14:05
Польша на следующей неделе откроет ТРЦ, но думает над ограничением поездок

Торговые центры снова откроются в Польше через неделю, чтобы стимулировать розничных торговцев в канун Рождества.

Об этом заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Правительство закрыло развлекательные заведения и некоторые магазины с 7 ноября после всплеска случаев заболевания COVID-19, но с тех пор количество новых случаев стабилизировалось, что позволило несколько ослабить ограничения.

"Есть одно условие ... дисциплина каждого магазина, торгового центра, мебельного магазина. Если нет, то эти магазины будут закрыты", - заявил Моравецкий.

"Эти решения могут спасти сотни тысяч рабочих мест, вот почему мы их принимаем", - сказал он.

Однако Моравецкий призвал поляков проводить Рождество только с ближайшими родственниками в своих семьях и не путешествовать, заявив, что правительство работает над ограничениями для ограничения передвижения.

"Сокращение контактов имеет основополагающее значение для дальнейшего развития пандемии. Мы работаем над юридическими вариантами ограничения передвижения", - сказал он.

Премьер также сказал, что школы будут закрыты до Рождества.

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Темы: Польшакоронавирускарантин
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