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"Динамо" перемагає "Інгулець" у матчі 10 туру УПЛ

Субота, 21 листопада 2020, 16:01

Київське "Динамо" у матчі 10 туру української Прем'єр-ліги з рахунком 2:0 на виїзді здолало "Інгулець" з Петрово.

Поєдинок пройшов у суботу, 21 листопада, у Кропивницькому.

Рахунок у грі був відкритий вже на 15-й хвилині. Після помилки у власному штрафному майданчику гравця "Інгульця" м`яч дістався Денису Гармашу, котрий пробив поміж ніг воротаря Богдана Шуста - 1:0. У першому таймі у киян ще був удар у штангу воріт від Де Пени. Ще в одній атаці киян удар Миколи Шапаренка відбив Шуст.

На 30-й хвилині "Інгулець" забиває м'яч у ворота "Динамо". Після подачі стандарту Олександр Козак у паддіні ударом головою пробив у кут воріт Георгія Бущана. Втім після перегляду ВАР суддя Максим Козиряцький скасовує гол, побачивши мінімальний офсайд у футболіста "Інгульця".

У заключні 45-ть хвилин "Динамо" знову атакувало і виглядало свіжішим за господарів поля. На 50-й хвилині Шуст знову рятує свою команду, взявши удар Де Пени зі штрафного з метрів 24-х. На 60-й хвилині Шуст парирує удар з метрів десяти від Томаша Кендзьори. За дві хвилини вже момент в "Інгульця". Красивий удар головою від Ніки Січінави відбиває вже Бущан.

На 80-й хвилині "Динамо" подвоює рахунок. Удар Шапаренка з метрів 20-ти Шуст не зумів відбити - 2:0. Довершити розгром "Інгульця" на 90-й хвилині мав Беньямін Вербич, але з вигідної позиції не влучив у ворота.

На 92-й хвилині Денис Янаков забиває ще один м`яч у ворота "Динамо", але знову з офсайду, і взяття воріт було скасоване.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футболспорт


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