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"Динамо" побеждает "Ингулец" в матче 10 тура УПЛ

Суббота, 21 ноября 2020, 16:01

Киевское "Динамо" в матче 10 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2:0 на выезде одолело "Ингулец" с Петрово.

Поединок прошел в субботу, 21 ноября, в Кропивницком.

Счет в игре был открыт уже на 15-й минуте. После ошибки в своей штрафной площадке игрока "Ингульца" мяч достался Денису Гармашу, который пробил между ног вратаря Богдана Шуста - 1:0. В первом тайме у киевлян еще был удар в штангу ворот от Де Пены. Еще в одной атаке киевлян удар Николая Шапаренко отразил Шуст.

На 30-й минуте "Ингулец" забивает мяч в ворота "Динамо". После подачи стандарта Александр Козак в падении ударом головой пробил в угол ворот Георгия Бущана. Впрочем, после просмотра ВАС судья Максим Козыряцкий отменяет гол, увидев минимальный офсайд у футболиста "Ингульца".

В заключительные 45-ть минут "Динамо" снова атаковало и выглядело свежее хозяев поля. На 50-й минуте Шуст снова спасает свою команду, взяв удар Де Пена со штрафного метров с 24-х. На 60-й минуте Шуст парирует удар с метров десяти от Томаша Кендзеры. Через две минуты уже момент у "Ингульца". Красивый удар головой от Ники Сичинавы отражает уже Бущан.

На 80-й минуте "Динамо" удваивает счет. Удар Шапаренко с метров 20-ти Шуст отбить не сумел - 2:0. Довершить разгром "Ингульца" на 90-й минуте должен был Беньямин Вербич, но с выгодной позиции не попал в ворота.

На 92-й минуте Денис Янаков забивает еще один мяч в ворота "Динамо", но опять из офсайда, и взятие ворот было отменено.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футболспорт


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