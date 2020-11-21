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Росія запровадила санкції проти 25 громадян Великої Британії

Субота, 21 листопада 2020, 15:33
Росія запровадила санкції проти 25 громадян Великої Британії

Росія у відповідь на санкції Лондона через "справу Магнітського" заборонила в'їзд 25 громадянам Великої Британії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у коментарі МЗС РФ.

В МЗС РФ вважають, що британська влада під надуманими і абсурдними приводами ввела національні санкції проти низки російських чиновників.

"За всіма сюжетами, пов'язаними зі смертю Магнітського, нами не раз давалися вичерпні коментарі та роз'яснення, які, мабуть, в Лондоні воліють не помічати. Незрозуміло, на якій підставі там беруться "призначати" винних і визначати їм "покарання", — йдеться в коментарі відомства.

 "У відповідь на недружні дії британської влади і на основі принципу взаємності російською стороною прийнято рішення про введення персональних санкцій відносно 25 представників Великої Британії, яким закритий в'їзд на територію Російської Федерації" - заявили в МЗС РФ.

У відомстві також вважають британські санкції спробою втручання у внутрішні справи РФ і чинити тиск на російську систему правосуддя.

6 липня Велика Британія вперше самостійно ввела санкції проти десятків людей, обвинувачених у порушеннях прав людини в усьому світі, у тому числі - проти 25 громадян Росії.

Під санкції потрапив голова Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін, заступник генерального прокурора РФ Віктор Гринь, також судді, слідчі, співробітники МВС РФ. 

Теми: санкціїПутінВелика БританіяРосія
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