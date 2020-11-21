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Россия ввела санкции против 25 граждан Великобритании

Суббота, 21 ноября 2020, 16:33

Россия в ответ на санкции Лондона из-за "дела Магнитского" запретила въезд 25 гражданам Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в комментарии МИД РФ.

В МИД РФ считают, что британские власти под надуманными и абсурдными предлогами ввели национальные санкции против ряда российских чиновников.

"По всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им наказания", — говорится в комментарии ведомства.

 " В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении 25 представителей Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации " - заявили в МИД РФ.

В ведомстве также считают британские санкции попыткой вмешательства во внутренние дела РФ и оказать давление на российскую систему правосудия.

6 июля Великобритания впервые самостоятельно ввела санкции против десятков людей, обвиняемых в нарушениях прав человека во всем мире, в том числе - против 25 граждан России.

Под санкции попал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, также судьи, следователи, сотрудники МВД РФ.

Темы: санкцииПутинВеликобританияРосcия


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