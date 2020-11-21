Додон оскаржив у суді результати виборів з фейковими відео в якості доказів

Чинний президент Молдови Ігор Додон, який програв вибори прозахідній кандидатції маї Санду, подав до суду три скарги з приводу виборів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання ZDG.

"Було подано кілька апеляцій, і логічно подати ці апеляції. Ви бачили шахрайство в країнах ЄС, ви бачили транспортування виборців. Тому зрозуміло, що ці питання є, але ми будемо йти за законною процедурою", - заявив Додон.

Всі три скарги, подані Додоном, були визнані Апеляційним судом Кишинева неприйнятними. Дві з них, однак, можуть бути розглянути, найпізніше сьогодні, 21 листопада, у Верховному суді.

Одна зі скарг стосувала втручання іноземців у виборчу кампанію – зокрема, в ній йшлося про президента Румунії Клауса Йоганніса, прем'єра Румунії Людовика Орбана та голови німецького Християнсько=демократичного союзу Аннегрет Крамп-Карренбауер. Судді відхилили скаргу, однак вона може бути оскаржена у Верховному суді.

Також адвокати Додона поскаржилися на нібито перешкоджання доступу на виборчі дільниці громадян Молдови, які мешкають на лівому березі Дністра. Суд визнав скаргу неприйнятною.

Третя скарга стосувалася нібито організованого підвезення виборців на дільниці під час другого туру виборів і підкупу виборців.

У мотивації скарги Додон послався на те, що 15 листопада, у другому турі президентських виборів, в медіапросторі з'явилися відеоматеріали, що свідчать про порушення чинного законодавства. Він посилається на телеграм-канал "Люстрація " і на те, що у відеоматеріалах можна побачити централізоване перевезення виборців і їх підкуп 700 "придністровськими рублями", що еквівалентно 750 молдавським леям.

Так само в якості доказів адвокати Додона представили фейкові відео про організоване підвезення виборців на дільниці у Вероні, а також про підкуп на користь Маї Санду у Лондоні. Судді відхилили її також, однак можливе оскарження у Верховному суді.

Нагадаємо, Мая Санду перемогла у другому турі президентських виборів у Молдові після обробки 100% протоколів з усіх виборчих дільниць.

Її відрив від чинного президента, проросійського Ігоря Додона - понад 15 процентних пунктів: 57,75% проти 42,25%, а на закордонних дільницях Санду підтримали понад 90% громадян.

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