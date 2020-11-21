Додон обжаловал в суде результаты выборов с фейковыми видео в качестве доказательств

Действующий президент Молдовы Игорь Додон, проигравший выборы прозападной кандидатке Майе Санду, подал в суд три жалобы по поводу выборов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание ZDG.

"Было подано несколько апелляций, и логично подать эти апелляции. Вы видели мошенничество в странах ЕС, вы видели транспортировку избирателей. Поэтому понятно, что эти вопросы есть, но мы будем идти по законной процедуре", - заявил Додон.

Все три жалобы, поданные Додоном, были признаны Апелляционным судом Кишинева неприемлемыми. Две из них, однако, могут быть рассмотрены, самое позднее сегодня, 21 ноября, в Верховном суде.

Одна из жалоб касалась вмешательства иностранцев в избирательную кампанию – в частности, в ней говорилось о президенте Румынии Клаусе Иоганнисе, премьере Румынии Людовике Орбане и председателе германского Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Судьи отклонили жалобу, однако она может быть обжалована в Верховном суде.

Также адвокаты Додона пожаловались на якобы препятствование доступу на избирательные участки граждан Молдовы, проживающих на левом берегу Днестра. Суд признал жалобу неприемлемой.

Третья жалоба касалась якобы организованного подвоза избирателей на участки во время второго тура выборов и подкупа избирателей.

В мотивации жалобы Додон сослался на то, что 15 ноября, во втором туре президентских выборов, в медиапространстве появились видеоматериалы, свидетельствующие о нарушении действующего законодательства. Он ссылается на телеграм-канал "Люстрация " и на то, что в видеоматериалах можно увидеть централизованное перевозки избирателей и их подкуп 700 "приднестровскими рублями", что эквивалентно 750 молдавским леям.

Так же в качестве доказательств адвокаты Додона представили фейковые видео об организованном подвозе избирателей на участки в Вероне, а также о подкупе в пользу Майи Санду в Лондоне. Судьи отклонили ее также, однако возможно обжалование в Верховном суде.

Напомним, Майя Санду победила во втором туре президентских выборов в Молдове после обработки 100% протоколов со всех избирательных участков.

Ее отрыв от действующего президента, пророссийского Игоря Додона - более 15 процентных пунктов: 57,75% против 42,25%, а на зарубежных участках Санду поддержали более 90% граждан.

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