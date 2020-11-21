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У Києві станцію метро "Хрещатик" закривали через дзвінок про мінування

Субота, 21 листопада 2020, 17:14
У Києві станцію метро Хрещатик закривали через дзвінок про мінування

У суботу в столиці через повідомлення про мінування на вхід та вихід тимчасово зачиняли станцію метро "Хрещатик".

Джерело: Київський метрополітен у Твіттер

Деталі: Ввечері суботи надійшов анонімний дзвінок про мінування центральної станції київської підземки. Станцію "Хрещатик" перевірили, вибухонебезпечних предметів при цьому не виявили.

Дослівно: "Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!"

Теми: метроКиїв
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