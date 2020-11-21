У Києві станцію метро "Хрещатик" закривали через дзвінок про мінування
Субота, 21 листопада 2020, 17:14
У суботу в столиці через повідомлення про мінування на вхід та вихід тимчасово зачиняли станцію метро "Хрещатик".
Джерело: Київський метрополітен у Твіттер
Деталі: Ввечері суботи надійшов анонімний дзвінок про мінування центральної станції київської підземки. Станцію "Хрещатик" перевірили, вибухонебезпечних предметів при цьому не виявили.
Дослівно: "Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!"