У Києві станцію метро "Хрещатик" закривали через дзвінок про мінування

У суботу в столиці через повідомлення про мінування на вхід та вихід тимчасово зачиняли станцію метро "Хрещатик".

Джерело: Київський метрополітен у Твіттер

Деталі: Ввечері суботи надійшов анонімний дзвінок про мінування центральної станції київської підземки. Станцію "Хрещатик" перевірили, вибухонебезпечних предметів при цьому не виявили.

Дослівно: "Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!"