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У Києві станцію метро "Хрещатик" закривали через дзвінок про мінування

Субота, 21 листопада 2020, 18:14

У суботу в столиці через повідомлення про мінування на вхід та вихід тимчасово зачиняли станцію метро "Хрещатик".

Джерело: Київський метрополітен у Твіттер

Деталі: Ввечері суботи надійшов анонімний дзвінок про мінування центральної станції київської підземки. Станцію "Хрещатик" перевірили, вибухонебезпечних предметів при цьому не виявили.

Дослівно: "Станцію та пересадку відчинено для пасажирів. Метрополітен працює у звичайному режимі!"

Теми: метроКиїв


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