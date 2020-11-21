В Киеве станцию ​​метро "Крещатик" закрывали из-за звонка о минировании

В субботу в столице из-за сообщения о минировании на вход и выход временно закрывали станцию ​​метро "Крещатик".

Источник: Киевский метрополитен в Твиттер

Детали: Вечером субботы поступил анонимный звонок о минировании центральной станции киевской подземки. Станцию "Крещатик" проверили, взрывоопасных предметов при этом не обнаружили.

Дословно: "Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!"