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В Киеве станцию ​​метро "Крещатик" закрывали из-за звонка о минировании

Суббота, 21 ноября 2020, 18:14

В субботу в столице из-за сообщения о минировании на вход и выход временно закрывали станцию ​​метро "Крещатик".

Источник: Киевский метрополитен в Твиттер

Детали: Вечером субботы поступил анонимный звонок о минировании центральной станции киевской подземки. Станцию "Крещатик" проверили, взрывоопасных предметов при этом не обнаружили.

Дословно: "Станция и пересадка открыты для пассажиров. Метрополитен работает в обычном режиме!"

Украинская правда
Темы: метроКиев


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