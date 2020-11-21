Синоптики розповіли, де в неділю випаде сніг

У неділю, 22 листопада, на території України буде морозна погода. У північно-східних регіонах та на сході очікується мокрий сніг.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: В більшості областей України - без опадів, змінна хмарність. Мокрий сніг випаде в східній та північно-східній частині країни — Сумщина, Харківщина, Луганщина.

На дорогах можлива ожеледиця всюди окрім південної частини України.

Температура вночі становитиме від 0 до 5 градусів з позначкою "мінус". Вдень повітря прогріється до +5. При цьому на сході денна температура очікується близько нуля.

У Києві в неділю опадів не передбачається. Температура вночі від 0 до -2 градусів, а вдень +1+3.