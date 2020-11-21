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Синоптики рассказали, где в воскресенье выпадет снег

Суббота, 21 ноября 2020, 17:47
Синоптики рассказали, где в воскресенье выпадет снег
Фото: Gina Ferazzi, LA Times

В воскресенье, 22 ноября, на территории Украины будет морозная погода. В северо-восточных регионах и на востоке ожидается мокрый снег.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В большинстве областей Украины – без осадков, переменная облачность. Мокрый снег выпадет в восточной и северо-восточной части страны - Сумщина, Харьковщина, Луганщина.

На дорогах возможна гололедица, кроме южной Украины.

Температура ночью от 0 до 5 градусов с отметкой "минус". Днем воздух прогреется до +5. При этом на востоке дневная температура ожидается около нуля.

В Киеве в воскресенье осадков не предвидится. Температура ночью от 0 до -2 градусов, а днем ​​+1+3.

 

Украинская правда
Темы: погода
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