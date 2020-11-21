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"Шахтар" у меншості втрачає очки в матчі з "Олександрією"

Субота, 21 листопада 2020, 19:00

Донецький "Шахтар" у матчі 10 туру української Премє'р-ліги зіграв унічию 1:1 з "Олександрією".

Гра пройшла у суботу, 21 листопада, у Києві на НСК "Олімпійський".

У першому таймі гольових моментів біля обох воріт було мінімум. У гірників був удар під поперечку воріт від Тараса Степаненка, який нейтралізував воротар олександрійців Олег Білик. В "Олександрії" також був непоганий шанс повести в рахунку, але Кирило Ковалець з метрів дев`яти пробив прямо в руки Андрію П'ятову.

Головною ж дійовою особою перших 45-ти хвилин була суддя Катерина Монзуль. На 17-й хвилині у підкаті у штрафному майданчику збивають Жуніора Мораєса. Монзуль передивилася ВАР і пенальті не поставила. На 30-й хвилині Монзуль знову звернулася до ВАР. Мораєс грубо зіграв проти Євгенія Банада. Арбітриня подивилася ВАР, скасувала жовту картку Жуніору, і вилучила гравця "Шахтаря".

На 47-й хвилині "Шахтар" відкриває рахунок навіть у меншості. Після навісу з флангу Додо ударом головою виводить свою команду вперед - 1:0. "Олександрія" швидко відігралася. На 53-й хвилині Банада ударом з близької відстані легко переграв П`ятова - 1:1.

На 74-й хвилині вже момент у "Шахтаря". Після удару Дентінью Дмитро Гречишкін вибиває м`яча з порожніх воріт і прямо в руки Білику. Відповідь "Олександії" була не менш небезпечною. Після удару Максима Третякова м`яч полетів у поперечку воріт. На 83-й хвилині Монзуль утретє в цій грі пішла дивитися ВАР. Микола Матвієнко відмахнувся в обличчя гравцю "Олександрії", але як показав ВАР - було це біля лінії штрафного, отже, пенальті не було.

Вирвати перемогу в цій грі "Шахтар" не зумів і відставання від лідируючого "Динамо" складає вже три очки.

Микола Аврамчук, УП
Теми: футболспорт


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