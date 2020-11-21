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"Шахтер" в меньшинстве теряет очки в матче с "Александрией"

Суббота, 21 ноября 2020, 18:00
Шахтер в меньшинстве теряет очки в матче с Александрией

Донецкий "Шахтер" в матче 10 тура украинской Премьер-лиги сыграл вничью 1:1 с "Александрией".

Игра прошла в субботу, 21 ноября, в Киеве на НСК "Олимпийский".

В первом тайме голевых моментов у обоих ворот было минимум. У горняков был удар под перекладину ворот от Тараса Степаненко, который нейтрализовал вратарь александрийцев Олег Билык. У "Александрии" также был неплохой шанс повести в счете, но Кирилл Ковалец метров с девяти пробил прямо в руки Андрею Пятову.

Главным же действующим лицом первых 45-ти минут была судья Екатерина Монзуль. На 17-й минуте в подкате в штрафной сбивают Жуниора Мораеса. Монзуль пересмотрела ВАС и пенальти не поставила. На 30-й минуте Монзуль снова обратилась к ВАС. Мораес грубо сыграл против Евгения Банада. Арбитр посмотрела ВАС, отменила желтую карточку Жуниору, и удалила игрока "Шахтера".

На 47-й минуте "Шахтер" открывает счет даже в меньшинстве. После навеса с фланга Додо ударом головой выводит свою команду вперед - 1:0. "Александрия" быстро отыгралась. На 53-й минуте Банада ударом с близкого расстояния легко переиграл Пятова - 1:1.

На 74-й минуте уже момент у "Шахтера". После удара Дентиньо Дмитрий Гречишкин выбивает мяч из пустых ворот прямо в руки Билыку. Ответ "Александии" был не менее опасным. После удара Максима Третьякова мяч полетел в перекладину ворот. На 83-й минуте Монзуль в третий раз в этой игре пошла смотреть ВАС. Николай Матвиенко отмахнулся в лицо игроку "Александрии", но как показал ВАС - было это около линии штрафной, следовательно, пенальти не было.

Вырвать победу в этой игре "Шахтер" не сумел и отставание от лидирующего "Динамо" составляет уже три очка.

Николай Аврамчук, УП
Темы: футболспорт
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