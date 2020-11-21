У Ердогана заявили, що Туреччина все ще налаштована стати членом ЄС
Речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана заявив у суботу, що членство в Європейському Союзі залишається стратегічним пріоритетом для країни.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Ібрагім Калин, як повідомляється, закликав лідерів ЄС відмовитися від своїх ідеологічних і політичних упереджень і розглядати відносини з Туреччиною через "стратегічне мислення".
Сам Ердоган також заявив, що євроінтеграція лишається стратегічною метою Туреччини.
Він додав, що Туреччина готова провести попередні переговори з Афінами.
Коментарі Калина були зроблені під час переговорів з офіційними особами ЄС в Брюсселі напередодні саміту блоку 10-11 грудня.
Лідери ЄС домовилися на початку жовтня, що вони вживатимуть "відповідні" заходи проти Туреччини на своїй грудневій зустрічі, якщо Анкара не "припинить незаконну діяльність щодо Греції і Кіпру", наприклад, відправку суден для розвідки газу у води цих країн.
З тих пір в ЄС спостерігається зростання напруженості у відносинах з Туреччиною через низку подій, таких як розширення геологорозвідувальних робіт, образи президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на адресу свого французького колеги Еммануеля Макрона, а також скандальний візит Ердогана на Північний Кіпр в минулі вихідні, що викликав осуд Кіпру і Греції.