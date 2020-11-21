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У Ердогана заявили, що Туреччина все ще налаштована стати членом ЄС

Суббота, 21 ноября 2020, 18:14

Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявил в субботу, что членство в Европейском Союзе остается стратегическим приоритетом для страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Ибрагим Калин, как сообщается, призвал лидеров ЕС отказаться от своих идеологических и политических предубеждений и рассматривать отношения с Турцией через "стратегическое мышление".

Сам Эрдоган также заявил, что евроинтеграция остается стратегической целью Турции.

Он добавил, что Турция готова провести предварительные переговоры с Афинами.

Комментарии Калина были сделаны во время переговоров с официальными лицами ЕС в Брюсселе накануне саммита блока 10-11 декабря.

Лидеры ЕС договорились в начале октября, что они будут принимать "ответные" меры против Турции на своей декабрьской встрече, если Анкара не "прекратит незаконную деятельность в отношении Греции и Кипра", например, отправку судов для разведки газа в воды этих стран.

С тех пор в ЕС наблюдается рост напряженности в отношениях с Турцией через ряд событий, таких как расширение геологоразведочных работ, оскорбления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в адрес своего французского коллеги Эммануэля Макрона, а также скандальный визит Эрдогана на Северный Кипр в минувшие выходные, что вызвало осуждение Кипра и Греции.

Темы: ТурцияЕСЭрдоган
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