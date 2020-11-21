Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні

Субота, 21 листопада 2020, 19:47
Фото: Укрінформ

У столиці 21 листопада відбулася хода "Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!"

Джерело: Укрінформ

Деталі: День Гідності та Свободи встановлений згідно з Указом президента від 13 листопада 2014 року на честь початку 21 листопада двох історичних подій у сучасній Україні: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

З нагоди Дня Гідності та Свободи учасники акції у суботу пройшли Алеєю Героїв Небесної сотні.

Після завершення ходи відслужили молебень у пам'ять за загиблими біля тимчасового меморіалу Героям Небесної сотні.

 
 
 

Нагадаємо: 21 листопада 2013 року відбулася перша акція протесту після рішення тодішньої влади припинити зближення с ЄС й не підписувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Теми: ЄвромайданКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоДо Зеленського приїхав автопробіг із вимогами: від кризи з КС до коронавірусу

Дати введення жорсткого карантину немає, це план Б – Шмигаль

В Україні вільні майже 12 тисяч ліжок, забезпечених киснем – Степанов

У госпіталі біля Львова кажуть, що вибуху не було, ніхто не постраждав

Степанов оцінив карантин минулих вихідних: "так собі"

Милованов заявив, що вже є радником Єрмака

Усі новини...
Євромайдан
Зеленський провів зустріч з учасниками трьох українських революцій
В Офісі генпрокурора заспокоюють: Янукович має ще один заочний арешт
За сім років винесено лише 21 вирок у "справах Майдану", це болюче питання - Офіс генпрокурора
Останні новини
20:25
Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про Covid-19
19:47
фотоУ Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні
19:14
У Ердогана заявили, що Туреччина все ще налаштована стати членом ЄС
19:00
"Шахтар" у меншості втрачає очки в матчі з "Олександрією"
18:47
мапаСиноптики розповіли, де в неділю випаде сніг
18:14
У Києві станцію метро "Хрещатик" закривали через дзвінок про мінування
18:08
Додон оскаржив у суді результати виборів з фейковими відео в якості доказів
18:05
Ryanair скасував штраф за зміну для нових бронювань
17:58
Збройні формування РФ здійснили обстріл на Донеччині
17:31
Укрзалізниця призначила на святковий період додатковий потяг "Інтерсіті" з Києва у Славське
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!