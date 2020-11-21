Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні

Субота, 21 листопада 2020, 18:47
У Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні
Фото: Укрінформ

У столиці 21 листопада відбулася хода "Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!"

Джерело: Укрінформ

Деталі: День Гідності та Свободи встановлений згідно з Указом президента від 13 листопада 2014 року на честь початку 21 листопада двох історичних подій у сучасній Україні: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

З нагоди Дня Гідності та Свободи учасники акції у суботу пройшли Алеєю Героїв Небесної сотні.

Після завершення ходи відслужили молебень у пам'ять за загиблими біля тимчасового меморіалу Героям Небесної сотні.

 
 
 

Нагадаємо: 21 листопада 2013 року відбулася перша акція протесту після рішення тодішньої влади припинити зближення с ЄС й не підписувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄвромайданКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Євромайдан
Справи Майдану: вирок отримав ексміліціонер, який вивіз "чорну роту" Беркуту та знищив табельну зброю
Справа 2 травня в Одесі: Фучеджі засудили до 15 років в'язниці заочно
"Справи Майдану": суд визнав винним "тітушку" Медвідя, але звільнив від покарання
Останні новини
09:05
У ДПСУ розтлумачили спеціальний прикордонний режим уряду
09:05
Польські виробники цукру хочуть ембарго на ввезення цієї продукції з України
08:56
За добу по Запорізькій області РФ завдала понад 80 ударів, є руйнування – ОВА
08:27
Російські ДРГ за два тижні 7 разів намагалися проникнути в Україну − Наєв
07:58
США привітали історичне рішення ЄС про переговори з Україною та Молдовою
07:51
Блокада на кордоні з Польщею триває, але є й позитивна динаміка – ДПСУ
07:48
Захисники за добу знищили ще 1 090 окупантів і 14 танків
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
Усі новини...
Реклама: