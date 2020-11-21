У Києві відбулася хода Алеєю Героїв Небесної сотні

У столиці 21 листопада відбулася хода "Не втрачаймо Гідність! Захистимо Свободу!"

Джерело: Укрінформ

Деталі: День Гідності та Свободи встановлений згідно з Указом президента від 13 листопада 2014 року на честь початку 21 листопада двох історичних подій у сучасній Україні: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

З нагоди Дня Гідності та Свободи учасники акції у суботу пройшли Алеєю Героїв Небесної сотні.

Після завершення ходи відслужили молебень у пам'ять за загиблими біля тимчасового меморіалу Героям Небесної сотні.

Нагадаємо: 21 листопада 2013 року відбулася перша акція протесту після рішення тодішньої влади припинити зближення с ЄС й не підписувати Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.