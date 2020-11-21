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В Киеве состоялось шествие по Аллее Героев Небесной сотни

Суббота, 21 ноября 2020, 19:47

В столице 21 ноября состоялась акция "Не теряем Достоинство! Защитим Свободу!"

Источник: Укринформ

Детали: День Достоинства и Свободы установлен Указом президента от 13 ноября 2014 года в честь начала 21 ноября двух исторических событий в современной Украине: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

По случаю Дня Достоинства и Свободы участники акции в субботу прошли по Аллее Героев Небесной сотни.

После завершения шествия отслужили молебен в память о погибших у временного мемориала Героям Небесной сотни.

 
 
 

Напомним: 21 ноября 2013 года состоялась первая акция протеста после решения тогдашней власти прекратить сближение с ЕС и не подписывать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Темы: ЕвромайданКиев


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