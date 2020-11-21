В Киеве состоялось шествие по Аллее Героев Небесной сотни

В столице 21 ноября состоялась акция "Не теряем Достоинство! Защитим Свободу!"

Источник: Укринформ

Детали: День Достоинства и Свободы установлен Указом президента от 13 ноября 2014 года в честь начала 21 ноября двух исторических событий в современной Украине: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

По случаю Дня Достоинства и Свободы участники акции в субботу прошли по Аллее Героев Небесной сотни.

После завершения шествия отслужили молебен в память о погибших у временного мемориала Героям Небесной сотни.

Напомним: 21 ноября 2013 года состоялась первая акция протеста после решения тогдашней власти прекратить сближение с ЕС и не подписывать Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.