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Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про Covid-19

Субота, 21 листопада 2020, 19:25
Китай пропонує присвоювати людям QR-коди з даними про Covid-19

Голова КНР Сі Цзінпін під час саміту G20 запропонував створити єдиний міжнародний механізм так званих сертифікатів здоров'я громадян з використанням QR-кодів, які б взаємно визнавались в різних країнах.

Джерело: Сі Цзінпін, якого цитує китайське видання Xinhua

Деталі: У Китаї після початку пандемії почали використовувати систему "кодів здоров'я". Вона передбачає індивідуальну інформацію про аналізи людини на Covid-19, зашифровану в QR-код, що збережений у смартфоні.

Код здоров’я став частиною персональної справи кожного китайця. Смартфон передає його запитувачу за допомогою спеціалізованого додатка.

Сі Цзінпін запропонував міжнародним колегам зробити цей механізм глобальним. Дані в коді для будь-якого громадянина повинні бути засновані на результатах його тесту на нуклеїнові кислоти.

Лідер Китаю висловив надію на те, що інші країни приєднаються до зазначеної системи, яка вже використовується у КНР.

Він пояснив, що на тлі зусиль щодо стримування поширення вірусу необхідно відновити роботу глобальних виробничих ланцюжків і поставок продукції, щоб забезпечити безперебійне функціонування світової економіки.

Дослівно: "Китай запропонував глобальний механізм взаємного визнання сертифікатів здоров'я на основі результатів тестів на нуклеїнові кислоти у формі міжнародно визнаних QR-кодів. Ми сподіваємося, що до цього механізму приєднається більше країн".

Довідка: QR-код (Quick Response Code) - різновид матричних (двовимірних) штрихкодів, який зчитується оптичною міткою. Містить розширену інформацію про об'єкт, якому він присвоєний.

Тест на нуклеїнову кислоту (NAT) - це метод, який використовується для виявлення та ідентифікації певного виду вірусу або бактерії. Тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР) є різновидом тесту на нуклеїнову кислоту. За його допомогою діагностують коронавірус.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусКитай
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