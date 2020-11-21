Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Китай предлагает присваивать людям QR-коды с данными про Covid-19

Суббота, 21 ноября 2020, 20:25

редседатель КНР Си Цзинпин во время саммита G20 предложил создать единый международный механизм так называемых сертификатов здоровья граждан с использованием QR-кодов, которые бы взаимно признавались в разных странах.

Источник: Си Цзинпин, которого цитирует китайское издание Xinhua

Детали: В Китае после начала пандемии начали использовать систему "кодов здоровья". Она подразумевает индивидуальную информацию об анализах человека на Covid-19, зашифрованную в QR-код, сохраненный в смартфоне.

Код здоровья стал частью персонального дела каждого китайца. Смартфон передает его запрашивающему с помощью специализированного приложения.

Си Цзинпинь предложил международным коллегам сделать этот механизм глобальным. Данные в коде для любого гражданина должны быть основаны на результатах его теста на нуклеиновую кислоту.

Лидер Китая выразил надежду на то, что другие страны присоединятся к указанной системе, которая уже используется в КНР.

Он пояснил, что на фоне усилий по сдерживанию распространения вируса необходимо восстановить работу глобальных производственных цепочек и поставок продукции, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование мировой экономики.

Дословно: "Китай предложил глобальный механизм взаимного признания сертификатов здоровья на основе результатов тестов на нуклеиновые кислоты в форме международно признанных QR-кодов. Мы надеемся, что к этому механизму присоединится больше стран".

Справка: QR-код (Quick Response Code) – разновидность матричных (двумерных) штрихкодов, который является считываемой оптической меткой. Содержит расширенную информацию об объекте, которому он присвоен.

Тест на нуклеиновую кислоту (NAT) – это метод, используемый для обнаружения и идентификации определенного вида вируса или бактерии. Тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) является разновидностью тест на нуклеиновую кислоту. С его помощью диагностируют коронавирус.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусКитай


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоБелорус 7 часов простоял на коленях у посольства Беларуси в Киеве

В музее Революции Достоинства объяснили, куда ушли выделенные на Мемориал средства

Китай предлагает присваивать людям QR-коды с данными про Covid-19

фотоВ Киеве состоялось шествие по Аллее Героев Небесной сотни

К Зеленскому приехал автопробег с требованиями: от кризиса в КС до коронавируса

Даты введения жесткого карантина нет, это план Б – Шмыгаль

Все новости...
коронавирус
Коронавирус: Сербия ужесточает карантин
ЕС призывает вложить $4,5 млрд в глобальный проект борьбы с коронавирусом
Польша на следующей неделе откроет ТРЦ, но думает над ограничением поездок
Последние новости
04:00
Суд отклонил иск штаба Трампа о пересчете голосов в Пенсильвании
02:57
Украина 6-я в Европе по скорости распространения COVID
01:18
SpaceX в седьмой раз использует одну и ту же ракету для доставки грузов на орбиту
00:33
ЕС планирует разрешить полеты Boeing 737 MAX в начале 2021 года
23:58
Зеленский уволил главу Черниговской РГА, которого поймали на взятке
23:34
видеоБелорус 7 часов простоял на коленях у посольства Беларуси в Киеве
23:10
Евросоюз осудил США за возобновление смертных казней
22:46
Коронавирус: Сербия ужесточает карантин
22:14
В музее Революции Достоинства объяснили, куда ушли выделенные на Мемориал средства
21:52
Британия и Канада достигли договоренности по будущей торговле после Brexit
Все новости...