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Китай предлагает присваивать людям QR-коды с данными про Covid-19

Суббота, 21 ноября 2020, 19:25
Китай предлагает присваивать людям QR-коды с данными про Covid-19

редседатель КНР Си Цзинпин во время саммита G20 предложил создать единый международный механизм так называемых сертификатов здоровья граждан с использованием QR-кодов, которые бы взаимно признавались в разных странах.

Источник: Си Цзинпин, которого цитирует китайское издание Xinhua

Детали: В Китае после начала пандемии начали использовать систему "кодов здоровья". Она подразумевает индивидуальную информацию об анализах человека на Covid-19, зашифрованную в QR-код, сохраненный в смартфоне.

Код здоровья стал частью персонального дела каждого китайца. Смартфон передает его запрашивающему с помощью специализированного приложения.

Си Цзинпинь предложил международным коллегам сделать этот механизм глобальным. Данные в коде для любого гражданина должны быть основаны на результатах его теста на нуклеиновую кислоту.

Лидер Китая выразил надежду на то, что другие страны присоединятся к указанной системе, которая уже используется в КНР.

Он пояснил, что на фоне усилий по сдерживанию распространения вируса необходимо восстановить работу глобальных производственных цепочек и поставок продукции, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование мировой экономики.

Дословно: "Китай предложил глобальный механизм взаимного признания сертификатов здоровья на основе результатов тестов на нуклеиновые кислоты в форме международно признанных QR-кодов. Мы надеемся, что к этому механизму присоединится больше стран".

Справка: QR-код (Quick Response Code) – разновидность матричных (двумерных) штрихкодов, который является считываемой оптической меткой. Содержит расширенную информацию об объекте, которому он присвоен.

Тест на нуклеиновую кислоту (NAT) – это метод, используемый для обнаружения и идентификации определенного вида вируса или бактерии. Тест на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) является разновидностью тест на нуклеиновую кислоту. С его помощью диагностируют коронавирус.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: коронавирусКитай
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